Эксперт описал скорую встречу в бою «Леопард-2» и Т-90

Немецкие тяжелые танки «Леопард», которые сегодня пообещал передать Украине президент Польши Анджей Дуда, встретят на фронте достойного соперника в виде российских Т-80 и Т-90.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

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Он отметил символизм в том, что спустя почти восемь десятилетий немецкие танки снова встретятся с российскими на тех же полях сражений, откуда они были изгнаны в годы Великой Отечественной войны.

«Я думаю, это «Леопард-2», но неизвестно какой модификации. Наверное, не самой новой – их мало даже у немцев. Ну, Польша уже несколько сот Т-72 модернизированных передала, которые в большей части уже утилизированы. Я думаю, что это не повлияет на боевые действия в целом. На каком-то отдельном участке фронта – может быть. При всем уважении к «Леопардам», у них достойные противники в лице Т-90М, и даже Т-80.

Поэтому я думаю, что это будет охота за «Леопардами». Кстати, это тяжелая машина, тяжелее наших танков, им сложно будет проходить через мосты, которые могут не выдержать, потому что «Леопард» весит под 60 тонн. У него есть свои недостатки и свои достоинства, как и у всяких немцев. Там оптика хорошая, и много чего другого, но наши научились бить в свое время и «Тигры», и «Пантеры».

Я думаю, что изучат и будут бить «Леопарды». Тем более, это все решается не только противотанковыми средствами, но и из воздуха в том числе. Это просто сигнал к тому, чтобы другие страны тоже передавали. Ну, наберут, я думаю, общими усилиями порядка сотни штук. Вообще, конечно, очень символично, что немецкие танки снова появляются в тех местах, где когда-то мы уже гнали фашистов», – добавил Дандыкин.