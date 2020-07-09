Эксперт оправдал Лукашенко за скандальный нефтяной демарш

09.07.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия отказалась от покупки только легкой российской нефти Siberian Light, чтобы Россия могла продать ее более выгодно Китаю.

Между тем, поставки в Белоруссию тяжелой сернистой российской нефти Urals в третьем квартале выйдут на прежний уровень – 5,8 млн тонн.

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Об этом в эфире телеканала «День» заявил главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Минимальная, но реальная польза от белорусских закупок есть», – рассудил Марцинкевич.

По его словам, Белоруссия поставляла легкую российскую нефть по железной дороге, что было дорого. Поэтому поставки альтернативной нефти из Азербайджана, Саудовской Аравии и США оказались выгодными. И России выгодней продавать свою нефть Китаю, который не требует льгот.

«И тут Лукашенко подставляет плечо. Я, мол, легкую нефть и у третьих лиц прикуплю, сколько смогу, а вам из Сибири в Китай ваш сибириан-лайт таскать ближе, да и бюджету вашенскому радости больше», – размышляет Марцинкевич.