09.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Нефть, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Эксперт оправдал Лукашенко за скандальный нефтяной демарш


Белоруссия отказалась от покупки только легкой российской нефти Siberian Light, чтобы Россия могла продать ее более выгодно Китаю.

Между тем, поставки в Белоруссию тяжелой сернистой российской нефти Urals в третьем квартале выйдут на прежний уровень – 5,8 млн тонн.

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Об этом в эфире телеканала «День» заявил главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Минимальная, но реальная польза от белорусских закупок есть», – рассудил Марцинкевич.

По его словам, Белоруссия поставляла легкую российскую нефть по железной дороге, что было дорого. Поэтому поставки альтернативной нефти из Азербайджана, Саудовской Аравии и США оказались выгодными. И России выгодней продавать свою нефть Китаю, который не требует льгот.

«И тут Лукашенко подставляет плечо. Я, мол, легкую нефть и у третьих лиц прикуплю, сколько смогу, а вам из Сибири в Китай ваш сибириан-лайт таскать ближе, да и бюджету вашенскому радости больше», – размышляет Марцинкевич.


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