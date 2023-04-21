Эксперт отметил недостаток подготовки у мобилизованных в СВО

Перед отправкой в зону СВО с бойцами нужно проводить психологическую и разъяснительную работу, поскольку для многих служба в армии – это зарплата, но никак не смерть и увечья.

Такое мнение в эфире «Крым24» высказал ветеран боевых действий, инструктор по боевой подготовке и тактической медицине с позывным «Дульдурга», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В наше время людей сделали потребителями, многие забыли, для чего они вообще рождены. В моё время нас готовили, нам объясняли, что мы должны защищать свою Родину, что мы воины, мужчиной родиться – это гордость должна быть, и все мужчины мечтали, чтобы были у них сыновья и они выросли защитниками своей Родины, – отметил инструктор. – В настоящее время я вам могу сказать только, что мне лично довелось видеть ребят, которые потеряны. Они ещё не понимают на самом деле, что происходит, потому что они не готовы ни морально, ни духовно. Просто смотришь на них, и у них в глазах какая-то пустота, они не понимают, что от них просят или требуют. Спустили, так сказать, с небес, и оказалось, что это не игра, а реальность жизни. Что люди погибают, их даже калечат. Мне кажется, надо больше внимания уделять этому, проводить с ними разъяснительную работу, психологическую, чтобы они начинали адаптироваться. Многие сейчас находятся ещё не на линии соприкосновения, они ещё там хиханьки да хаханьки, ещё реально не понимают, думают, что вот там зарплата идёт, значит всё нормально. Но когда они попадают на передовую, в красную зону, там они начинают уже многие задумываться. Надеюсь, что они вернутся оттуда, дай Бог, живыми и здоровыми, и начнут детей своих воспитывать уже иначе».

Большой дефицит в профессиональных инструкторах, которые могут подготовить бойца к работе на передовой и морально, и физически, и тактически.

«У них познание или знания, которые им первоначально дали командиры, и это кость. Потом в дальнейшем мы мясо на нее наращиваем, понемногу, ежедневно что-то новое вводим, в итоге понимаешь, что они чуть-чуть не донесли. Поэтому надо нам дорабатывать больше, готовить инструкторов, и именно инструкторов. Если ты побывал в боевых действиях, попал там под обстрел, может быть там пострелял – это не значит, что уже можешь стать инструктором, – подчеркнул «Дульдурга». – Надо готовить профессиональных инструкторов, а потом инструкторов рассылать по всем подразделениям прямо на линии соприкосновения. Если надо будет, эти ребята будут мотивировать, будут объяснять, что дальше. Как я понимаю, у нас есть первый эшелон, второй, третий, но про тех ребят, которые впереди, про них тоже забывать нельзя, их надо сейчас тоже готовить. Я сам готов ездить на передний край, им помогать».