Эксперт озвучил основные проблемы Северного флота РФ
У Северного флота сложилось тяжелое положение с противоминной защитой.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Максим Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Также, по словам эксперта, сложности и в гидроакустической работе, потому что современных кораблей на СФ всего два.
«У нас полностью отсутствует на севере противоминное обеспечение. У нас не то, что ни одного современного противоминного корабля нет, у нас нет ни одного противоминного аппарата, современного. Вообще нет. То есть, почему и как такое может быть – это вопросы не ко мне, это вопросы к соответствующим должностным лицам.
У нас крайне изношены корабли обеспечения тех же подводных лодок, в том числе стратегических ядерных сил – это силы охраны водного района. То есть, у нас на сегодня на Северном флоте имеется всего два корабля с современной гидроакустикой – это фрегаты проекта 22350. Один проходит испытания, а второй «Касатонов», он в строю. Все… больше кораблей с современной акустикой на Северном флоте нет», – утверждает Климов.
Спасибо!
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