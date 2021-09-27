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27.09.2021 21:14 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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Эксперт: Пенсионной системе Украины не страшен наплыв стареющих – с такими грошами долго не живут

Новости УкраиныВсе разговоры о том, что пенсионная система Украины не выдерживает роста числа пенсионеров, не...

Все разговоры о том, что пенсионная система Украины не выдерживает роста числа пенсионеров, не имеют под собой основания, поскольку на самом деле пенсионеров не так много и их число не увеличится.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас продолжительность жизни не растёт, в отличие от большинства нормальных стран, даже не только европейских. Люди боятся старости, и у них просто не получается с такими пенсиями жить долго, быть здоровыми и счастливыми. У нас сейчас 7 млн детей. А людей в возрасте 65 лет и старше у нас 7 млн.

Собственно говоря, нашей пенсионной системе никакие демографические факторы, кризисы не страшны. У нас людей в возрасте от 16 до 59 лет почти 25 млн. Главное, чтобы эти люди работали, работали официально, платили налоги. И демография тут вообще ни при чём.

Если смотреть сугубо демографические показатели нагрузки, то есть, брать население 60+, то у нас на 1 человека в возрасте от 16 до 59 лет (это по законодательству трудоспособный возраст), приходится всего лишь 4 человека к 60 лет и старше. Это вообще не демография, это то, что мы имеем сейчас.

В будущем численность людей в возрасте 60 и старше не будет расти сильно, она не вырастет до какого-то неимоверного числа людей. Их будет 10-12 млн, их не будет 20 млн. Будет увеличиваться их удельный вес по чуть-чуть, но это не страшно, это решается всё очень легко.

Но! У нас очень странная политика – рассказывать, что пенсий не будет вообще, что надо готовиться, рассказывают про то, что нужно повышать пенсионный возраст», – сказала Лидия Ткаченко.

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