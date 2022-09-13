Эксперт перечислил украинские «центры принятия решений» для уничтожения

Одним из сценариев новой тактики России на Украине должны быть удары по ключевым центрам принятия решений.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, необходимо полностью разрушить структуру управления как гражданскими процессами, так и военными.

«Должны быть нанесены удары по объектам, которые определяют политику страны, обеспечивают политическое управление страной, обеспечивают стратегическое управление вооруженными силами, обеспечивают проведение мобилизационных мероприятий и организацию диверсионных действий.

То есть, мы должны нанести удары, теперь уже высокоточным оружием по таким объектам – как администрация президента Зеленского, по Генеральному штабу, по подвижным и защищенным командным пунктам управления.

По крайней мере, защищенные мы совершенно точно знаем, где они находятся, по штаб-квартире СБУ, по региональным штаб-квартирам и органам административного и политического управления, по той же самой администрации города Одесса, например. Если речь идет об ударах по администрации президента, то мало того, что утрачивается политическое управление, потому что даже если он сам уцелеет, значение не в самом Зеленском, а в личном составе администрации, то осуществлять управление он не сможет», – подчеркнул Сивков.