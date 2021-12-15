Эксперт по антитеррору: «Изетбегович создает мусульманскую армию, чтобы в БиГ не было ни сербов, ни хорватов»

15.12.2021  21:50 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия


Эксперт по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом Джевад Галияшевич рассказал, кто и что стоит за недавней встречей бошнякского и хорватского членов Президиума Боснии и Герцеговины с Содружеством генералов БиГ.

Об этом Галияшевич рассказал агентству «Срна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом Джевад Галияшевич рассказал, кто и что...

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Галияшевич считает, что встреча представителей Содружества генералов БиГ, объединяющего полевых командиров сепаратистско-исламисткой Армии БиГ 90-х годов, с «бошнякскими членами» Президиума  БиГ Желько Комшичем (считается номинально хорватским, но избран голосами бошняков и не признается соплеменниками своим представителем – ред.) и Шефиком Джаферовичем разоблачила намерение истинного лидера бошняков, главы исламисткой Партии демократического действия (SDA) Бакира Изетбеговича сформировать моноэтническую исламскую армию под крышей официальных учреждений БиГ.

«Прием бывших командиров Армии БиГ в Президиуме продолжает разжигающую войну политику SDA, поскольку ни сербские, ни хорватские генералы не вмешивались в политические отношения, предлагая военное решение кризиса. И теперь это было сделано, – сказал Галияшевич, добавив, что целью этой встречи было не ослабление напряженности, а как раз наоборот. – Это реальная угроза войны и объявление о создании новой мусульманской армии».

По его словам, встреча генералов с двумя из трех членов президентства БиГ была синхронизирована с новыми шагами Брюсселя. Галияшевич добавил, что не случайно в тот же день  эти так называемые «генералы» сообщили о том, что НАТО может быстро вмешаться в ситуацию в Боснии при помощи порядка тысяч своих солдат.

«Некоторые силы в ЕС, но также и на Балканах, теперь открыто помогают SDA и Изетбеговичу в построении исламского государства в БиГ, точнее, в «филджанистане», в котором не будет ни сербов, ни хорватов, – отметил эксперт. – Сегодня существует даже «детская армия», которая готова умереть за провалившиеся, изоляционистские, радикально-религиозные идеи, завещанные Алией Изетбеговичем (отцом Бакира Изетбеговича и лидером исламистов БиГ, автора скандальной «Исламской декларации», ставшего первым президентом страны – ред.)».

Встреча генералов с Джаферовичем и Комшичем состоялась в понедельник, 13 декабря, в здании Президиума  БиГ, без участия сербского члена Милорада Додика. Как было объявлено впоследствии, на ней обсуждались текущие проблемы безопасности и политические проблемы в БиГ, «связанные с угрозами и односторонними действиями со стороны Республики Сербской».

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