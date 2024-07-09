Эксперт по безопасности из США: Бьет Россия – убивает киевская ПВО

Вчерашний удар по Киеву и его результаты – очередная демонстрация того, к каким трагедиям могут приводить сбои в работе ПВО. Об этом в эфире видеоблога журналистки Рэйчел Блевинс заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом конфликте нет никаких доказательств того, что Россия намеренно наносит удары по гражданским объектам. Как мы видели во многих других инцидентах, это почти наверняка тот случай, когда ПВО киевского режима дала сбой, и одна из ракет при падении попала именно в этот объект. Как тип разрушений, так и видеозаписи показывают, что это не было результатом удара российского оружия, а значит, это трагедия. Это то, что происходит на войне.

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Я думаю, это инцидент, подобный произошедшему неделю назад в Севастополе, где выпущенная американская ракета «Атакамс» с кассетными боеприпасами была сбита с курса российской системой РЭБ, по крайней мере, согласно первоначальным сообщениям Минобороны РФ, и сбросила боезапас на пляж, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения», – сказал Слебода.

«Это не для того, чтобы уменьшить личную трагедию с обеих сторон, связанную с гибелью гражданских лиц. Но думаю, в обоих случаях, по крайней мере, в этом [в Киеве] случае ясно, что гибель гражданских лиц не была целью, но тем не менее, привело к этому. …Очень хорошо, что в данном конкретном случае украинцы снимали атаку и выкладывали. Потому что режим преследует любого, кто снимает такие видео и выкладывает в соцсети. Регулярно возбуждаются уголовные дела. Есть две причины. Одна из них заключается в том, чтобы затруднить работу России по оценке ущерба, это также и потому, что они не хотят, чтобы [всплывала] правда о таких инцидентах, когда их собственная ПВО выходит из строя, и приводит к гибели мирных жителей», – добавил эксперт.