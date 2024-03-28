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После теракта в Подмосковье, российское правительство отменило свою прежнюю политику в отношении конфликта, которая заключалась в том, чтобы не нацеливаться на политическое руководство киевского режима.

Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рэйчел Блевинс заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российское правительство ясно дало понять, кто действительно стоял за этим нападением. Они запустили гиперзвуковые ракеты, не только «Кинжалы», но более новые «Цирконы» по Киеву. И теперь мы знаем, по чёму они попали – они попали по штаб-квартире украинской разведки СБУ. И у нас также есть сведения из западной прессы о том, что, как сообщается, российское правительство отменило свою прежнюю политику в отношении конфликта, которая заключалась в том, чтобы не нацеливаться на политическое руководство киевского режима, и что теперь эти белые перчатки сняты. Нам остаётся только смотреть, что будет дальше», – сказал Слебода.