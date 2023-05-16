Эксперт по безопасности – крымчанам: «Пора широко раскрыть глаза и включить критическое мышление»

Высокий уровень террористической угрозы и риск проникновения диверсантов должны подвигнуть крымчан жить с «широко раскрытыми глазами».

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил подполковник запаса Федеральной службы охраны и эксперт по безопасности Василий Кашканов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя предупреждение экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возможности установки жучков не только на военные, но и на гражданские автомобили для слежки, эксперт пояснил, что в случае таких подозрений нужно обращаться к правоохранителям.

«Во-первых, что должен сделать человек, если он действительно уже уверен, что за ним идёт слежка – обратиться в правоохранительные органы. Никакой другой деятельности осуществлять не надо. Потому что человек не является специалистом в этом, и своими попытками противодействовать он может просто-напросто спровоцировать преступников либо диверсантов, террористов на ускорение действий, либо на его устранение его в том случае, если этим лицам это обнаружение грозит разоблачением. Поэтому однозначно обращаемся в правоохранительные органы, и уже совместно с ними находим, ликвидируем и продолжаем проявлять бдительность, – подчеркнул Кашканов. – Что касается каких-то общих моментов и нюансов, опять же, повторюсь, уже не знаю какой раз, давайте откроем глаза и будем жить с широко открытыми глазами. Обращайте внимание на ситуацию вокруг нас. Мы привыкли к определенной картинке жизни, она достаточно постоянна у многих за исключением каких-то моментов, и вдруг, если в этой жизни в этой картинке появляется какая-то нестабильность, явно раздражитель какой-то появляется, то стоит обратить внимание».

Недавно разоблаченную группу, готовившую покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова и председателя парламента республики Владимира Константинова, вычислили именно благодаря внимательности.

«Как у нас раскрыли группу диверсантов, которые готовили покушения на руководство Республики Крым – через стационарные посты наблюдения. Люди на одной и той же машине приезжали в одно и тоже место, даже один человек с этого места постоянно по времени вел наблюдение, и это заметили, – пояснил Кашканов. – Есть определённый радиус какой-то точки, контроль за которой позволяет обеспечить безопасность либо объекта, либо лица, которые охраняются, и он естественно подлежит изучению. И как только вот в эту зону безопасности входит тайное, тем более повторяющееся событие, то это уже повод, естественно, обратить на это внимание. Это не секрет, в интернете выложена уйма материала по поводу вообще и в принципе оперативный деятельности, и что касается наблюдения тоже. И, что меня удивляет, источником этих сведений являются бывшие сотрудники».

Прежде чем считать себя целью слежки, эксперт предлагает оценить свою полезность для диверсантов и террористов.

«Человек должен чётко понимать, он вообще представляет какой-либо интерес для преступников, либо он представляет интерес для правоохранительных органов. Нужно отдавать себе отчёт, а вообще я интересен или нет? Например, с одной стороны уборщик – он не располагает чем-то, что может заинтересовать. А если это уборщик на секретном объекте, тут уже другой вопрос. Поэтому, на мой взгляд, люди должны подходить по месту работы», – подчеркнул Кашканов.

Проверить наличие маячка слежки можно с помощью бытового прибора, выявляющего электропроводку в стенах, и если устройство уже обнаружено, то самостоятельно его извлекать нельзя ни в коем случае, потому что оно может быть привязано к взрывчатке. В этом случае нужно вызвать правоохранителей и до их прибытия не предпринимать никаких действий.

Также критическое мышление, по словам Кашканова, убережет от риска стать соучастником преступления или подготовки к нему.

«Опять же, всё несложно. Вот обратился кто-то с какой-то просьбой. Просьба носит какой-то определённый характер, и в чем уникален Интернет, помимо того, что это всемирная помойка, но там очень много интересной информации. И можно просто забить в поисковики просьбу и сразу увидеть даже ссылку на статью Уголовного кодекса. И тогда человек будет понимать, ага, эта просьба всё-таки носит криминальный характер, и, наверное, стоит обратиться тогда в правоохранительные органы и указать на происходящее», – заключил Кашканов.