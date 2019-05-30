Эксперт по инвестициям вынес Украине финансовый приговор

30.05.2019, Киев, Игорь Петров

Последние пять лет зарубежные инвесторы не рискуют вкладываться в серьезные проекты на Украине из-за коррупционных рисков, слабой экономической ситуации и прогнившей банковской системы.

Об этом в эфире канала КРИМ заявил основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сама по себе Украина – бедная страна и без иностранных денег, без иностранного капитала она не вытянет. Но именно иностранные деньги, иностранный капитал не привыкли к тому, когда к нему просто приходят на каждом шагу, требуют бабки просто ни за что. Поэтому, в том числе, в последние 5 лет мы не видим крупных, ярких инвестиций», – констатирует Мазепа.

Кроме того, украинские финансовые активы – это на 70 процентов токсичный мусор.

«Украина на самом деле является уникальным местом с точки зрения количества испорченных кредитов на балансах коммерческих банков. Еще до того как начался «падёж» банков, когда Фонд гарантирования вкладов забирал упавшие банки и выплачивал по 200 тыс гривен гарантированные взносы и, соответственно, забирал активы на баланс, их портфели еще задолго до этого существенно испортились. По нашим оценкам, по оценкам Concorde Capital, на начало 2015 года около 70 процентов портфелей банков носили плохой характер и не обслуживались», – сказал он.

В целом, экономика Украины растет медленнее, чем экономика других стран и отставание ее от соседей увеличивается все больше, отметил эксперт.

«К сожалению, могу констатировать что в среднем весь мир «бежит» быстрее нас. Если взять статистику Международного валютного фонда, их исследования по росту в связи со средним ростом мирового ВВП, который растет больше трех процентов, то это существенно выше роста который есть у нас в стране – 2,2% за последний квартал в годовом исчислении.

Поэтому, к сожалению, каждый квартал там, где мы бежим медленнее всех остальных (в том числе и африканских стран), отдаляет нас от лидеров этой гонки, даже не от лидеров, а от середнячков», – сказал Мазепа.