Эксперт по нефти объяснил, почему русское ополчение не дошло до Карпат

26.12.2019, Москва, Максим Карпенко

Госпереворот на Украине и последующая за этим гражданская война могли начаться из-за желания американцев подмять под себя украинские месторождения сланцевого газа.

Об этом в эфире интернет-канала «День ТВ» заявил эксперт рынка энергетики Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, если бы разведка украинских месторождений подтвердила наличие большого количества углеводородов, российскому импорту в страны ЕС пришел бы конец.

По его мнению, только это и спасло Украину.

«С моей точки зрения, одна из причин того, что происходило в 2013-14 году – это как раз сланцевые месторождения. Еще при господине Януковиче были подписаны договоры о том, что американские специалисты будут исследовать территорию Украины на мотив нахождения сланцевых месторождений нефти и газа.

У них рука была достаточно хорошо набита, то есть, не с улицы пришли геологи – более, чем серьезные. Они обозначили, что есть по их прикидкам два крупных месторождения, была сделана так называемая 2D сейсмика, 3D сейсмика. В Донецкой области одно из них, поле достаточно большое, второе во Львовской области.

Отчет о том, что там, вероятнее всего, нефть есть, причем, что касается Донецкой области, то километрах в 30-ти, под Славянском, чтобы понятно было.

Осенью, в начале осени 13-го года, они доложили о том, что там необходимо бурить разведочные скважины. В связи с этим, ну, во всяком случае, – после точно случилось то, что случилось.

После того, как все это случилось, сначала проверили Львовскую область, там четыре скважины показали ноль.

К тому времени, когда закончились события в Донецкой народной республике, когда Славянск киевским властям удалось взять под контроль, были пробурены, по-моему, около восьми скважин там. Тоже ноль.

Это по поводу того, кто управляет Россией и почему мы до сих пор живы. На самом деле, если бы эти сланцевые месторождения действительно оказались бы месторождениями, было бы все очень грустно.

Потому что, если есть огромная газотранспортная система Украины, заточенная под экспорт в Евросоюз от месторождения – все, Россия ушла.

Но факт остается фактом – несмотря на весь опыт, имеющийся у американских специалистов, ни нефти, ни газа они не нашли. Ни там, ни там», – заявил Марцинкевич, не пояснив при этом, почему Россия позволила в таком случае украинской армии занять Славянск, чтобы американцы начали там бурение.