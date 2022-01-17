Эксперт по торговле: Правительство Украины не сможет сдержать цены на продукты

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Новости Украины

Правительство Украины установило граничный уровень торговой надбавки для магазинов в 10%, и это свидетельствует о том, что цены на продукты быстро растут.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«10% – это нереалистично. На самом деле – это идёт в минус для большинства торговли. Поэтому это не будет продолжаться долго. Но на сегодняшний день это действительно вынужденный путь. Если Офис президента хотел внести это в качестве законопроекта через группу своих народных депутатов, а сделал это через нормативные акты Кабинета министров, то это означает, что ситуация существенно ухудшилась, ухудшилась на глазах людей, которые это контролировали, и необходимо было делать этот шаг.

Государственное регулирование цен долго не продержится, мы снова вернёмся к государственному мониторингу», – сказал эксперт.

12 января Кабмин принял постановление №1, которым установил 10%-ный граничный уровень торговой надбавки для ряда продуктов первой необходимости (хлеб ржано-пшеничный, батон, крупа гречневая, шлифованная квадратная, пшеничная мука, паста отечественного производства (вермишель из муки пшеницы высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке), подсолнечное масло, яйца куриные категории C1, птица (тушки курицы) и сливочное масло жирностью 72,5 процента).