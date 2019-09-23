Эксперт подтвердил начало массового исхода трудоспособного населения Украины

23.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Если новые украинские власти так и продолжат пускать пыль в глаза, вместо работы над изменением страны, то совсем скоро в бесперспективной Украине останутся лишь пенсионеры и те, кто не в состоянии себя пристроить где-то в другом месте.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политтехнолог Александр Теплюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К власти пришли люди, которые прекрасно умеют манипулировать своим зрителем, люди, которые вышли из среды, где пользуются эмоциями людей.

Вот, мы сейчас будем эмоциональные высказывания, эмоциональные заявления, которые будут обсуждать, будут обговаривать, а на самом деле они будут сегодня распределять потоки – то, что мы видим сейчас – по тому же самому Киеву ситуацию – и вообще по Украине.

И есть такая верхняя часть, красивая картинка, которая сейчас замылится. Я думаю, к Новому году эта картинка уже у людей закончится, и люди ощутят её реально по своему карману и по всему остальному.

Как я говорил, после Нового года начнётся новая волна, и, если ничего не изменится, те, кто ещё остались, какой-то рабочий класс, и этот выедет. Потому что в стране, где нету перспективы, могут остаться пенсионеры и люди, которые не в состоянии себя где-то в другом месте пристроить», – заявил эксперт.