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Новости Украины

Оплачивать войну Запада с Россией должны российские олигархи.

Такое мнение высказал политолог их орбиты политсиды Петра Порошенко Владимир Цыбулько комментируя в эфире пропагандистского телемарафона арест Финляндией почти тысячи вагонов, принадлежащих российским компаниям.

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«Финляндия подала заявку в НАТО, поэтому она должна действовать уже как член альянса. Синхронная санкционная политика стран НАТО как раз и предусматривает столь жесткие действия. По крайней мере, ровно настолько, насколько позволяет национальное законодательство. Если финское национальное законодательство разрешает арест активов подсанкционных олигархов, то почему нет? Финляндия действует, в принципе, синхронно, ведь платить за оборону от российской агрессии нужно вынудить именно российских олигархов. А они уже пусть разбираются сами с российским государством», – заявил Цыбулько.

Он считает, что любая торговля с Россией сейчас может стоить Финляндии очень дорого.

«Любая торговля с Россией сейчас вредит интересам Финляндии. Санкции они инерционны и вводятся постепенно, но инерция их действия растянута на месяцы. Поэтому здесь нужно учитывать, как растянуть во времени действие санкций так, чтобы оставалось поле для маневра власти, чтобы вакуум, который создают санкционные действия на рынках, помогли заполнить партнерские страны. Однако в будущем финны должны были бы это сделать», – уверен Цыбулько.

Напомним, из-за санкций со стороны ЕС Финляндия конфисковала почти тысячу грузовых вагонов, принадлежащих российским компаниям. Всего в Финляндии заморозили активы нескольких десятков российских и белорусских физических и юридических лиц, включая транспортные компании, на сумму не менее 82 миллионов евро, чтобы выполнить санкции ЕС.

В то время как Финляндия решила остановить железнодорожное сообщение с Россией, в стране находились около 5000 российских железнодорожных вагонов, которые они хотели вернуть обратно в РФ: однако судебные приставы приказали наложить арест на некоторые из них.