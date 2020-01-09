Эксперт: Потеря транзита – это страшный сон, но только не для украинцев

09.01.2020, Киев, Игорь Петров

Экономика Украины и ее граждане ничего не получают от транзита российского газа, поэтому его прекращение никак не скажется на них.

Об этом в беседе на телеканале 112 Украина заявил экономический эксперт Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши политики часто умышленно перекручивают факты, рассказывают сказки про то, что когда мы потеряем транзит, экономика рухнет.

Нет. Так уж случилось, что (газ) это кормушка, возле которой сидят ребята и зарабатывают. А экономика Украины отдельно, Украина на этом мне зарабатывает.

Транзит газа всегда был политизирован. Первое соглашение – Ельцин-Кучма, второе – Ющенко-Путин, третье – Янукович- Путин.

Порошенко с Путиным не договорился, поэтому такой конфликт с транзитом. Это настолько личный бизнес лидеров, что украинцев тут вообще нет», – резюмировал эксперт.