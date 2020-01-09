09.01.2020, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Эксперт: Потеря транзита – это страшный сон, но только не для украинцев

Экономика Украины и ее граждане ничего не получают от транзита российского газа, поэтому его прекращение никак не скажется на них.

Об этом в беседе на телеканале 112 Украина заявил экономический эксперт Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Наши политики часто умышленно перекручивают факты, рассказывают сказки про то, что когда мы потеряем транзит, экономика рухнет.

Нет. Так уж случилось, что (газ) это кормушка, возле которой сидят ребята и зарабатывают. А экономика Украины отдельно, Украина на этом мне зарабатывает.

Транзит газа всегда был политизирован. Первое соглашение – Ельцин-Кучма, второе – Ющенко-Путин, третье – Янукович- Путин.

Порошенко с Путиным не договорился, поэтому такой конфликт с транзитом. Это настолько личный бизнес лидеров, что украинцев тут вообще нет», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть