Эксперт пояснила, чем многовекторность Сербии выгодна России

Многовекторная политика президента Сербии Александра Вучича в нынешней ситуации противостояния с Западом выгодна России.

Об этом на страницах «Независимой газеты» пишет Екатерина Энтина, руководитель Отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН.

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«Сербы – и об этом Вучич, как и любой другой местный политик, прекрасно знает – никогда не будут «своими» для сегодняшнего ЕС. Непредсказуемость их поведения пугает европейский истеблишмент. И если риторика о том, что греки или болгары могут стать «троянским конем» Москвы в ЕС, в свое время была среди евробюрократов не более чем политической игрой, то в случае с сербами это реальное опасение. Поэтому важнейшая задача на юго-восточном направлении для Берлина сегодня – нанести максимальный стратегический ущерб российско-сербским отношениям. Сделать это можно только через навязанное решение национальных вопросов на Балканах. Если Белград займет однозначно пророссийскую позицию, это будет тут же использовано Берлином и Вашингтоном для силового решения сербского вопроса под предлогом якобы существующей угрозы миру. При этом сербские вызовы – не только вопрос о статусе Косово, но и положение Республики Сербской, права сербов в Черногории, непрекращающиеся нападки на Сербскую Церковь», – напоминает автор.

Энтина отмечает, что один из главных вопросов, по которому давит Запад на Сербию, – признание Косово, которое Белград до сих пор считает своей провинцией, отказываясь легализовать ее захват албанскими сепаратистами при поддержке НАТО.

Как известно, недавно Владимир Путин указал генсеку ООН на двойные стандарты Запада по Косово, отметив, что Брюссель и Вашингтон одновременно отказывают в таком же праве жителям Крыма или Донбасса.

«Евро-Атлантика два десятилетия пытается вывести косовский вопрос из состояния прецедента: оказание исключительного давления на Белград с целью вынудить добровольное признание независимости Приштины сейчас ею открыто декларируется. Если это произойдет, то формально исчезнет и прецедент, на основе которого частично выстраивается российская позиция по праву нации на самоопределение», – объясняет Энтина важность твердой позиции Сербии по Косово.

Также, по ее мнению, «хитрая и эмоционально не всегда приятная России позиция Вучича позволяет сохранять и наращивать европейский раскол по вопросу энергетического сотрудничества с Россией».

«Одно дело, когда недопустимость прерывания энергодиалога с Россией последовательно отстаивают одна-две страны – члена Евросоюза. На них всегда найдется управа и предмет для торга и компромиссов. Другое – когда их позиция дополняется страной – не членом ЕС, находящимся в центре транзитных энергоцепочек. Институционально ЕС не имеет механизмов давления на Белград: Сербия не открыла переговорную главу об общей внешней политике и политике безопасности, не имеет доступа к расширенным финансовым фондам Евросоюза. В этом смысле, пока сербы не вводят санкции, нормативная сила ЕС ограничена. Пока не признали Косово, свобода российского маневра – внешнеполитического и международно-правового – шире. Время, которое своим балансированием нам обеспечивают сербы, бесценно», – считает эксперт.