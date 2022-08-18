Эксперт предложил пригрозить Западу ударом по Польше

18.08.2022  19:08 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина еще может наносить чувствительные удары вглубь России американским оружием.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина еще может наносить чувствительные удары вглубь России американским оружием. Об этом в интервью...

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«Я считаю, что пока еще перелом не наступил в нашу пользу. Нам это только кажется. Очень серьезные угрозы континентальной России. От Харькова до Москвы 625 км. Ракеты точного боя установки «Хаймарс» летит 499 км. За 100 км от Москвы эта дура ляжет. Да и Москвой Россия не резюмируется. Нельзя сказать, что мы добиваем врага. Он еще очень силен и способен создать нам страшные потери с учетом Запорожской АЭС», – сказал Артамонов.

Он считает, что использование установок «Ураган» против АЭС равносильно применению ядерного оружия.

«Это дает России определенные права. Наше право при помощи гиперзвукового и высокоточного оружия уничтожать любые центры принятия решений вплоть до Жешува на польской территории. Сразу по нему бить не надо. Но как только наши гиперзвуковые ракеты потянутся своим шлейфом в сторону Львова, Ивано-Франковска, где копятся бригады, полигона Ясенево (там должна остаться застекленная поверхность), всех аэродромов, где размещали «байрактары» и другие беспилотники, в сторону министерства обороны в Киеве, через дипломатические каналы доводится: если вы не прекращает поставки оружия, следующий удар будет по логистическому центру в Жешуве», – сказал Артамонов.

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