Эксперт предупреждает о кратковременности эффекта высоких цен на углеводороды

30.12.2022  23:06 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Газ, Дзен, Запад, Китай, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация


Переориентация экспорта энергоносителей с Европы в Китай не гарантирует стабильные поступления экспортной выручки.

Доходы, которые Россия получила от подъема цен на нефть и газ, должны идти на переориентацию собственного производства, заявил экономический аналитик Сергей Землячев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переориентация экспорта энергоносителей с Европы в Китай не гарантирует стабильные поступления экспортной выручки. Доходы,...

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«Мы получаем достаточный объем экспортной выручки для финансирования расходов бюджета, но это поступление кратковременное, это тот ресурс, который, благодаря увеличению цен на нефть и газ, – на нас свалился нежданно. Потихонечку цены стабилизируются, вопрос в том, как мы это использовали. Нам за это нужно было закупить новое оборудование, чтобы переоснастить отдельные отрасли производства и выпускать те виды продукции, которые мы раньше завозили. И насколько это было реализовано, ещё нужно посмотреть, вопрос в целевом расходовании средств», – отметил он.

По мнению эксперта, ослабление курса рубля экономически оправдано и, скорее всего, на следующий год будет не слишком значительным, чтобы держать внутреннюю валюту в природных границах.

«Почему мы говорим о том, что ситуация с экспортной выручкой может поменяться? Есть прогнозы на мировой экономический кризис и потребление энергоносителей. Если у нас крупнейший потребитель будет Китай, и у них будут проблемы с экономикой, они пойдут на сокращение объёмов производства, что происходит во всем мире, то это будет большой проблемой. И мы физически будем вынуждены продавать меньше энергоносителей, но при этом цена будет не сильно повышаться, потому что это никто не будет приобретать», – подчеркнул Землячев.

«Те же страны Западной Европы, где сейчас останавливается экономика, они закрывают свои промышленные производства и переводят в Соединённые Штаты Америки, и те объёмы энергоносителей, которые у них будут, им достаточны. Нам необходим какой-то крупный партнёр – потребитель, который будет приобретать и, соответственно, нам будет давать постоянный поток доходов.

Собственно, мы так и выстраивали свои отношения с Европой, сейчас таким потребителем является Китай и страны Юго-Восточной Европы. Энергоносители мы можем экспортировать и через Турцию, почему они сейчас претендуют на роль общеевропейского хаба, из которого потом будут перепродавать энергоресурсы в Европу. Там тоже есть своя заинтересованность, но все-таки надеяться на то, что доходы от экспорта будут очень большие, уже не стоит. Надо просто разумно распоряжаться теми средствами, которые поступают и будут поступать».

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