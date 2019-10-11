Эксперт: Пресс-марафон Зеленского – это блеск формы и нищета содержания

11.10.2019, Киев, Игорь Петров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось проведением пресс-марафона продемонстрировать, что он открыт перед СМИ. Однако он так и не дал конкретных ответов на ряд вопросов.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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«С одной стороны, Зеленский этим марафоном выиграл общественное мнение. Особенно это важно в преддверии 14 октября на фоне накопившихся в обществе вопросов в отношении коррупции.

В какой-то мере Зеленскому удалось перехватить информационную повестку и выпустить пар.

С другой стороны, Зеленский так и не дал конкретных, главное, – системных ответов на многие вопросы.

Многие его заявления, касающиеся Донбасса и других проблемных вопросов, контраверсийны (спорны).

Многие ответы на вопросы слишком поверхностны. Проблема нехватки качественных ответов для СМИ и экспертной среды как была, так и осталась.

Таким образом, Зеленский свою информационную задачу решил, но особой ценности то, что он говорил, не представляет.

Нет понимания того, что же будет делать власть для решения ключевых социальных, политических, военных проблем.

Пресс-марафон не принес ответов на многие вопросы», – констатировал эксперт.