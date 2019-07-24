Эксперт пришёл в ужас от беспринципной кадровой политики Зеленского

24.07.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет четких принципов и критериев назначения людей на должности и находится под влиянием нескольких групп.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кадровая политика президента не прозрачна. Отсутствует набор публичных критериев, по которому подбираются те или иные кандидатуры.

Во многих случаях отсутствуют даже конкурсы, во время которых можно хотя бы биографию кандидатов узнать или на декларацию его повнимательнее посмотреть.

Эта беспринципная кадровая политика с влиянием многих групп в окружении президента рано или поздно вылезет ему боком.

И первым стресс-тестом станет премьериада и формирование правительства.

У каждой из групп влияния есть свой премьер, свои министры и этот многослойный «пирог» Зеленскому как-то придется «разрезать», – предупреждает Бортник.