Эксперт: Признание Россией Донбасса спасёт много жизней солдат ВСУ

Признание Россией ЛДНР прекратит гибель всех участников конфликта.

Об этом на «круглом столе» в Москве заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«14 лет назад практически только мы признали Абхазию и Южную Осетию. За эти 14 лет не погиб ни один житель этих республик, ни один житель Грузии и ни один военнослужащий российской армии, который там находится.

И это оправдывает принятые решения. Может быть, с точки зрения чистой политики их не поддержало подавляющее число стран мира, но люди остались живы. И это самое главное. Решение по Донбассу создаст много проблем, это хуже, чем реализация Минских соглашений. Но это лучше, чем, как сейчас, ради интересов США держать полугорячую точку посреди Европы, будут гибнуть реальные люди с той и с другой стороны», – сказал Жарихин.