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Командир спецотряда «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов завил, что ноябрь станет решающим месяцем для России в рамках СВО.

Но речь идет не о завершении, поскольку цели спецоперации по денацификации Украины не достигнуты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя в эфире «Радио Крым» это заявление, военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин напомнил, как в самом начале СВО все рассчитывали на ее скоротечность. Однако поддержки со стороны большей части населения Украины не было – российские войска с цветами никто не встречал.

«За 10 лет произошло основательное промывание мозгов ура-патриотизмом с нацистским окрасом. Помните, в самом начале ещё даже как-то делили Вооружённые силы Украины и нацбаты. А оказалось, что все хорошо накачены. И говорить о блицкриге я бы и сейчас не стал», – отметил эксперт.

Он напомнил, что Апти Алаудинов является замначальника политуправления Вооружённых сил России, и говорить ободряющие вещи входит в его обязанности. Тем более, что они подтверждаются положением на фронте. Многие ждут быстрой победы… и это естественно, поскольку война не может никому нравиться. Но речь идет о динамике, а не о результатах.

«Почему-то люди, которые мыслят общими категориями, военными и военно-историческими в том числе, удивляются, почему нет операции на окружение? Но ещё Жуков говорил, что операция на окружение является одной из сложнейших. Требуется большое оперативное искусство и ресурсы – должно быть хотя бы двукратное превосходство в силах, а у нас его нет. Во-вторых, новое оружие, которое появилось в зоне спецоперации, те же дроны, и снижение по крайней мере на этом этапе роли танковых соединений. Поэтому ждать прорывов с окружениями, каких-то «сталинградов» я бы не стал. На линии боевого соприкосновения идёт стабильное продвижение наших войск. Фронт, по большому счёту, если не сыпется со стороны нашего противника, то стал очень неустойчив», – заключил эксперт.