Эксперт призвал Путина сделать следующий шаг – повышение налогов для олигархов

26.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Владимир Путина с своем обращении по поводу принятых экономических мер в период начавшегося в России карантина сделал шаг к введению прогрессивной шкалы налогообложения – системы, при которой сверхдоходы (например, у олигархов) облагаются более высоким процентом. Такая система применяется не только в Китае, но и во многих европейских странах.

Об этом в своем блоге рассуждает российский политолог Олег Бондаренко, отмечая необходимость «постепенного перехода к мобилизационному плану экономики».

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«Путин был сегодня в шаге от перехода к прогрессивной шкале налогообложения. Решения по 15-процентному налогу на переводы в оффшоры и 13-процентному обложению процентов по вкладам – только первые, но правильные шаги. Как человек, в разное время имевший/имеющий депозиты в банках, категорически её поддерживаю. Более того, считаю очень мягкой мерой – проценты по вкладам спокойно могут облагаться и гораздо большим процентом налогов – до 50%, как в некоторых европейских странах. В том числе, на таких шагах и строится социальная экономика», – рассуждает эксперт.

Он поясняет, что повышение налогов должно коснуться не обычных граждан, а миллиардеров. «Человек с миллионом не живет на проценты с вкладов. Это касается только миллиардеров… Богатые должны платить за бедных. Это нормально. На этом основана вся европейская социалка», – отметил Бондаренко.

«Либеральная система даёт базисный сбой в ситуации кризиса, и воленс-ноленс даже либерально ориентированный прежде президент РФ на глазах левеет. Это отрадно, но мало. Дальше – должно быть больше. Увеличение скромных объёмов социальной поддержки населения в сложившихся условиях – очень правильная мера. Президент решил обеспечить поддержку не крупным компаниям и олигархам, а наименее защищённым слоям населения», – считает автор.