Эксперт призвал созвать новую конференцию по Косово

03.06.2019, Москва, Елена Острякова

Резолюция Совета безопасности ООН №1244, принятая в 1999 году, на современном этапе уже не помогает разрешить кризис вокруг Косово, – верхушка албанских сепаратистов демонстративно игнорирует главные пункты документа при попустительстве Запада.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.

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«Эта резолюция давно не работает. Она годами нарушается албанцами, которые ее не выполняют. В резолюции вообще сказано, что Косово — это Сербия. А полмира уже признает Косово как независимое государство. Что проще: привести в соответствие половину мира или придумать что-то новое?» – сказал Бондаренко.

По его мнению, сейчас, когда власти непризнанного Косово разжигают новый конфликт, самым очевидным выходом кажется размен территорий: косовские анклавы сербов на албанские районы Сербии.

«Вопрос обмена территориями выглядит единственным возможным механизмом для урегулирования ситуации. Но размен территориями противоречит резолюции ООН и конституции Сербии. Наверное, нужно созывать новую балканскую конференцию вместе с Москвой, Вашингтоном, Брюсселем. По итогам, может, возникнет какой-то новый итоговый документ», – сказал Бондаренко.

При этом ведущую роль в выработке новых решений будет играть тандем Москва-Белград, полагает эксперт.

Резолюция № 1244 от 10 июня 1999 года была принята единогласно всеми постоянными членами Совета Безопасности ООН на его 4011‑м заседании при самом активном участии России. Принятие Резолюции позволило вернуть процесс косовского урегулирования в политико‑правовое поле ООН. Совет Безопасности обозначил конкретные ориентиры мирного разрешения кризиса вокруг Косово на основе фундаментальных принципов суверенитета и территориальной целостности СРЮ.