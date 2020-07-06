Эксперт призвал установить в Феодосии огромный памятник всем русским, сгинувшим в рабстве

06.07.2020, Ялта, Игорь Шаповалов

Самым пострадавшим от работорговли народом является русский, представителей которого многие сотни лет порабощала Золотая Орда, а потом – Крымское ханство.

Об этом в ходе лекции в Ялте заявил российский политический обозреватель, публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Народ, который больше всего в мире пострадал от работорговли – это русские. Но почему-то никто этого не знает и не осознаёт. Доберитесь как-нибудь до Феодосии, которая в Средние века называлась Кафа. Этот город был колонией генуэзцев, одного из самых влиятельных торговых государств Средневекового мира, которые занимались работорговлей.

И начиная с XIII века, когда генуэзцы появились на Чёрном море, и одновременно появилась Золотая Орда, значительная часть которой строилась на том, что на Руси забирались пленники в результате походов или дани, и они угонялись в эту самую Кафу, откуда генуэзцы продавали их в Европу.

После того, как Золотая Орда ослабела, этим начало заниматься Крымское ханство и соседнее с ним Ногайское ханство. С XIII по XVII век, когда России удалось это безобразие прекратить, хотя совсем окончательно это уже было прекращено с присоединением Крыма к России, – с Великой Руси, с Малой Руси, даже порой с Белой Руси… через это прошли сотни тысяч, а, возможно, и миллионы русских людей. Не говоря уже о достаточно большом количестве представителей других национальностей», – отметил он.

В связи с этим Егор Холмогоров предложил установить в Феодосии большой памятник русским, сгинувшим в рабстве.

«Когда я был в Феодосии и слушал экскурсовода, он показал: «Вот, смотрите, это Морсад. Здесь был самый большой рабский рынок в Европе. Например, отсюда в ханский гарем продали Роксолану, которую вы все видели в сериале «Великолепный век».

И вроде как это прозвучало немножко из серии: «Смотрите, девушка сделала карьеру». Но только надо понимать, что на одну сделавшую карьеру было несколько сот тысяч девушек, которые сгинули при разных очень неприятных обстоятельствах, и миллионы тех, кто умер в рабстве.

Это страшная трагедия. И если считаться, кто от кого в прошлом пострадал от работорговли, то давайте в этом Морсаду ставить огромный памятник всем русским, которые пострадали от работорговли, которая длилась гораздо дольше по времени, чем, скажем, работорговля чернокожими через Атлантику», – добавил эксперт.