Эксперт прогнозирует скорый рост цен на нефть

22.04.2020, Киев, Игорь Петров

В результате падения цен на нефть все нефтедобывающие страны терпят убытки, но этот период продлится недолго.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского института политики.

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«В результате падения цен на нефть никто не развалится – ни ЕС, ни США, ни Россия. Конечно, Россия и другие нефтедобывающие страны терпят убытки. Вряд ли цены останутся на низком уровне долгое время. Думаю, что летом, а может даже и в мае ценовая ситуация начнет выравниваться. Пока что все несут большие убытки.

Вероятно, в мае будет еще одна встреча ОПЕК+ чтобы привести ситуацию в равновесное состояние. Это нужно всем игрокам – и США, и России, и Саудовской Аравии и другим. Думаю, главным фактором стабилизации рынка будет не достигнутые соглашения, а постепенное снятие карантинных ограничений и восстановление экономической активности. Если в мае все увидят, что карантин снимается и экономика восстанавливается, то тогда, возможно, и не понадобятся какие-то дополнительные соглашения», – сказал Воля.