Эксперт прогнозирует удары по ВСУ «трехтысячными» бомбами

Анатолий Лапин .  
10.04.2023 21:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Активным уничтожением наступательных группировок ВСУ российская армия займется на этапе их формирования на марше.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Алексей Борзенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Активным уничтожением наступательных группировок ВСУ российская армия займется на этапе их формирования на марше....

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По мнению Борзенко, применять многотоннажные боеприпасы лучше всего будет по скоплению живой силы и техники противника, когда он будет готов к контрнаступлению.

«ФАБы, КАБы, «тысячники», «полуторатысячники», «двухтысячники» – две тысячи килограмм, «трехтысячники» существуют. Этими бомбами мы можем уничтожить все, что угодно, по сути дела. Теперь вопрос – а куда бить? Если вы думаете, что мы точно можем сказать, что сюда, сюда и сюда – это неверно и неправильно, потому что все войска пока рассредоточены.

Вот, другой вопрос, когда начнется наступление, когда всех их сгонят по направлениям, как они будут наступать, тогда можно и ударить, почему же нет», – заключил Борзенко.

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