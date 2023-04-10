Эксперт прогнозирует удары по ВСУ «трехтысячными» бомбами

Активным уничтожением наступательных группировок ВСУ российская армия займется на этапе их формирования на марше.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Алексей Борзенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Борзенко, применять многотоннажные боеприпасы лучше всего будет по скоплению живой силы и техники противника, когда он будет готов к контрнаступлению.

«ФАБы, КАБы, «тысячники», «полуторатысячники», «двухтысячники» – две тысячи килограмм, «трехтысячники» существуют. Этими бомбами мы можем уничтожить все, что угодно, по сути дела. Теперь вопрос – а куда бить? Если вы думаете, что мы точно можем сказать, что сюда, сюда и сюда – это неверно и неправильно, потому что все войска пока рассредоточены.

Вот, другой вопрос, когда начнется наступление, когда всех их сгонят по направлениям, как они будут наступать, тогда можно и ударить, почему же нет», – заключил Борзенко.