Эксперт прогнозируют инфляцию в два раза выше официальной

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Годовая инфляция в России, всего скорее, в реальности будет практически в два раза выше официальных прогнозов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экономист и предприниматель Павел Кобяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Остановить [инфляцию] сейчас в принципе невозможно. Сейчас происходит такие тектонические движения в мировой экономике, мы находимся в самом центре этих событий, и на сегодняшний момент даже та инфляция, которую в планах поставил ЦБ – она очень хорошая в нынешних обстоятельствах. В нашей стране это хорошая инфляция. Вот если бы она ещё соответствовала действительности – это другой вопрос. Официально, я думаю, установленная Центробанком инфляция в этом будет в районе 7%, но неофициальная – я думаю, мы приблизимся 12-15%», – сказал Кобяк.