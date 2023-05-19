Эксперт прогнозируют инфляцию в два раза выше официальной

Владимир Гладков.  
19.05.2023 03:16
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Экономика


Годовая инфляция в России, всего скорее, в реальности будет практически в два раза выше официальных прогнозов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экономист и предприниматель Павел Кобяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Годовая инфляция в России, всего скорее, в реальности будет практически в два раза выше...

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«Остановить [инфляцию] сейчас в принципе невозможно. Сейчас происходит такие тектонические движения в мировой экономике, мы находимся в самом центре этих событий, и на сегодняшний момент даже та инфляция, которую в планах поставил ЦБ – она очень хорошая в нынешних обстоятельствах.

В нашей стране это хорошая инфляция. Вот если бы она ещё соответствовала действительности – это другой вопрос. Официально, я думаю, установленная Центробанком инфляция в этом будет в районе 7%, но неофициальная – я думаю, мы приблизимся 12-15%», – сказал Кобяк.

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