США отобрали у собственников два танкера с русской нефтью – в Киеве преждевременно объявили «перемогу»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минфин США наложил санкции на две организации, которые нарушили ценовой порог на закупку российской нефти по 60 долларов. Заблокировано также право собственности на два корабля. Это судно «Приморье», которое принадлежит Lumber Marine SA и базируется в ОАЭ, а также Yasa Golden Bosphorus турецкой компании Yasa Golden Bosphorus.

Новостью в своем телеграм-канале поделился глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он похвастался, что эти санкции являются результатом его работы совместно с бывшим послом США в России Майклом Макфолом:

«Есть важные результаты работы группы Макфола-Ермака с нашими партнерами, которую мы проводили несколько последних месяцев. Нарушения ограничений цен на российскую нефть, установленные G7 на уровне 60$ за баррель, будут наказываться… Очень важное решение. Коалиция стремится обеспечить соблюдение ограничений. Россия не должна иметь дополнительных доходов от продажи нефти, которые будут тратить на войну в Украине».

По мнению экс-депутата Верховной рады, члена движения «Другая Украина» Спиридона Килинкарова, несмотря на публичные угрозы и введенные санкции, российская нефть все равно будет попадать на рынки и компании не откажутся от сотрудничества, потому что получают от этого большую выгоду:

«Санкции на два судна не остановят процесс реализации российской нефти. Пока на нее будет привлекательная цена, найдутся способы, как обойти эти санкции. Они находились и прежде, найдутся и в будущем. Пока есть привлекательная цена и покупатель российской нефти, это все будет работать. Очевидно, за все время введения этих санкций против России, что это все не работает в том виде, в котором предполагалось изначально на стадии введения этих санкций. Они, конечно, наносят определенный урон российской экономике, но не настолько критичны, чтобы говорить о каких-то рисках для нее. Есть страны, которые работают по закупке нефти, и будут продолжать работать».