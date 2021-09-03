Эксперт RAND: Байден отказался от прессухи? Американским СМИ Украина неинтересна

03.09.2021 11:00 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президенты Украины и США не вышли на итоговую пресс-конференцию после своей встречи, поскольку на этом настояла американская сторона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Сэм Чарап, старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США, их вооружённых сил и связанных с ними организаций.

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«Байден отказался от прессухи, потому что знал, что вопросы от американской прессы будут не про Украину», — сказал Чарап «Коммерсанту».

Он обратил внимание, что во время открытой для СМИ части встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского все выкрики журналистов касались только Афганистана.

«Это важнее для американской внешнеполитической повестки дня», — объясняет эксперт.

По его словам, визит Зеленского в США оставил двойственное чувство.

«С одной стороны добились много чего конкретного, практических шагов по разным направлениям — от реформ до оборонной сферы. Видно, что стороны готовились. С другой стороны, по главным вопросам — войны, переговорного процесса [по Донбассу], сроков вступления в НАТО, «Северного потока-2» — не заметен результат. То есть вроде бы много всего, а по самым важным вопросам ничего», – отметил собеседник издания.

Он также говорит, что ему не очень понятна тактика украинского лидера, приехавшего с запросами, которые не могли быть в принципе удовлетворены.

«Эта тактика остается загадкой», — резюмировал Чарап.