Эксперт RAND обещает Украине бесконечную мясорубку

Вадим Москаленко.  
28.07.2023 15:09
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Прекращение кровопролитного наступления ВСУ зависит исключительно от политического решения в Киеве, которого в обозримом будущем не предвидится.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил сотрудник американского аналитического центра RAND Самуэль Чарап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прекращение кровопролитного наступления ВСУ зависит исключительно от политического решения в Киеве, которого в обозримом...

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Ведущий поинтересовался, когда наступление ВСУ может закончиться – ведь оно может быть изнуряюще долгим, и затянуться на годы.

«Может быть, и никогда не закончится. Всё-таки, политическое решение об окончании операции важно, это не чисто военный вопрос.

И как мне кажется, Зеленскому надо перед внутренней аудиторией показать, что он по крайней мере пытался вернуть территории военным путём. А что будет после такой попытки – это тоже политический вопрос. Будет ли у него достаточно стимул сменить подход, сказав: «Я пытался, но мы добились не всего. Но цена продолжения слишком высока, и надо идти на какой-то временный компромисс».

Это тоже политический момент, и я не знаю, на что он решится, как он сам будет это воспринимать», – ответил Чарап.

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