Эксперт: Расчет Ленина и Тито не оправдался

23.08.2021 13:38 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Директор Фонда прогрессивной политики и основатель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко рассказал о том, почему многие исторические русские и сербские земли при распаде СССР и СФРЮ достались другим национальным государствам.

Об этом эксперт поведал в ходе эфира на радио «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время традиционной передачи, посвященной Балканам, Олег Бондаренко вместе президентом Российской ассоциации политических консультантов Алексеем Куртовым обсуждали причины распада Советского союза и Югославии, а также в целом пытались дать ответ на вопрос: «Почему распадаются империи?».

«Это, кстати, было следствием того, что Иосиф Броз Тито, также как и большевики в свое время, дабы русифицировать Украину и уменьшить влияние украинского национализма, добавили Украине Донбасс, а потом Никита Сергеевич Хрущев добавил еще Крым, – рассказал создатель проекта «Балканист.ру». – Также, впрочем, и Северный Казахстан…. Мы прекрасно помним, как называлась нынешняя столица Казахстана – ранее Астана, сейчас Нур-Султан, а если что – это русский город Целиноград, который стал частью Казахстана только благодаря советской политике коренизации. То есть политике присоединения русских территорий к различным союзным республикам».

По мнению Бондаренко Иосип Броз Тито, равно как и в свое время Владимир Ленин, исходили из единого принципа, как они это называли, «уничтожения великорусского и великосербского шовинизмов».

«Таким образом, размывался основной этнос, как наиболее консервативный и, естественно, наименее коммунистический, и добавлялись территории соседним республикам в надежде на то, что там, таким образом, появится больше коммунистов. Но расчет не оправдался», – отметил эксперт.