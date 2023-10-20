Эксперт раскрыл особенности ATACMS и возможности их перехвата

Переданные Соединенными Штатами Украине ракеты ATACMS не являются трудными целями для поражения российскими ЗРК.

Об этом в эфире интернет-канала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сивкова, те же британские Storm Shadow и французские SCALP перехватить труднее из-за их скорости полета и способности лететь на низких высотах.

«С точки зрения траектории полета, это типовая оперативно-тактическая ракета, летящая по обычной баллистической траектории, и какой-то проблемы для поражения ее зенитным огневыми средствами, не просматривается. То есть, все существующие средства нашей противовоздушной обороны эти задачи осуществлять могут. То, что пропустили эту ракету по Бердянску, я отношу это к тому, что Бердянск находится достаточно далеко от линии фронта, по нему никогда не стреляли ни ракетами комплекса «Хаймарс», ни украинскими ракетами «Точка-У».

Кстати, баллистическая ракета «Точка-У» – точно такая же, мы успешно их отражаем и уничтожаем, никаких проблем не составляет. Да, пропустили удар. Проблема в том, что, скорее всего, не ожидали удара по Бердянску такими баллистическими целями…

Значит, главную опасность там представляют ракетные комплексы типа Storm Shadow, SCALP, в перспективе – Taurus. Это низковысотные, скоростные цели, самые сложные для поражения. То, что это важный аэродром и его прикрыли – совершенно точно. Прикрыли его, скорее всего, комплексами ТОР или «Панцирь», которые предназначены для поражения именно таких низковысотных целей.

Для поражения баллистических целей такие комплексы недостаточно эффективны. Поэтому удалось это поразить. Сейчас туда поставят дополнительные зенитные огневые средства, которые обеспечат прикрытие этих объектов от удара этих ракет, вот и все», – заключил Сивков.