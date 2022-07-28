Эксперт раскрыл закулисную суть зерновой сделки Запада с Россией

Новости Украины

Мировой зерновой кризис сейчас намного важнее, чем конфликт между США и Россией на территории Украины.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Маркова, правительства африканских стран осознают прямую угрозу для своих режимов, которую несет дефицит зерновых, поэтому принимают российскую точку зрения на происходящее. Чтобы завоевать симпатии африканцев на континенте сейчас находится российский глава МИД Сергей Лавров.

«Почитайте, что в Шри-Ланке происходит. И они все смотрят с глазами ужаса – Египет, Нигерия, крупнейшие страны, Эфиопия – «Боже мой, еще немножко и у нас будет как в Шри-Ланке, нас всех посвергают по многу раз, кого-то повесят на воротах, страна ввергнется в хаос и во всем виноват зерновой кризис. Кто же виноват? Приезжает Сергей Викторович Лавров: «Хотите знать, кто виноват? Вы думаете, что от того, что украинское зерно не вывозится? Ерунда! Это все американцы и французы вам врут, на самом деле мы вам объясняем: так, так, так, по тезисам путинским. И они ему аплодируют, могут принять российскую сторону в интерпретации того, кто виноват в этом зерновом кризисе и, соответственно, что надо делать. Они говорят: «Ну, если виноваты западники, тогда пусть западники уступят России в этом украинском кризисе». Поэтому побежал Макрон вдогонку. Видит: Лавров, его там все встречают, он кричит: «Не верьте Лаврову, слушайте нас, французов, на самом деле, Россия во всем виновата». Вот такая драма прямо на наших глазах разворачивается в Африке, связанная с этим зерновым кризисом», – заявил Марков.

Эксперт при этом подчеркнул, что ситуация с зерном крайне важна и для президента США Джо Байдена, который рискует привести Демократическую партию к провалу на грядущих выборах в Конгресс, если не сможет разрешить кризис.

«Нам сейчас, в основном удалось продавить нашу концепцию, хотя не до конца. Мы украинское зерно выпускаем, а наше зерно и наши калийные удобрения обещают выпустить. Разница есть, правильно, между действиями и обещаниями? Но у нас есть ключик – если наше не будут выпускать, мы это зерно украинское прикроем. И в этой связи были удары ракетами по Одесскому порту. Но за счет чего нам удалось так выгодно себе сделать? Потому что в вывозе и нашего, и украинского зерна крайне заинтересован лично товарищ Джо Байден. Потому что Байден проиграть может выборы в ноябре. Если он их проиграет, то будет Сенат и Конгресс враждебны ему, два года будут блокировать все, может быть, начнут импичмент против Байдена, он еще больше ничего не сможет сделать, рейтинг его упадет и его даже не номинируют, он через два года уйдет с клеймом «Самый плохой президент в истории США», лузер с деменцией, все будут издеваться. Конечно, ему не хочется этого… Поэтому Байден сейчас говорит: «Всех гоните, все зерно на рынки гоните». Вот такая драма, связанная с этим зерном. Это один из важнейших процессов. С точки зрения мира, ситуация с зерном, этот глобальный зерновой кризис, намного важнее, чем война между Америкой и Россией на украинской территории», – сказал политолог.

Он также подчеркивает, что заинтересованы в снятии санкций в отношении российского зерна и удобрений и крупные международные игрока, которые пытаются решить этот вопрос без лишней огласки.

«Есть даже точка зрения о том, что вся эта ситуация с зерном украинским – это специальная комбинация, заговор такой тех кругов в Америке и Европе, которые хотят тайно пойти на компромисс с Россией и дать возможность России, дать выйти на рынок зерна и калийных удобрений, но прямо сделать это они не могут, поэтому они прикрыли это разрешение России выйти на мировые зерновые сельскохозяйственные рынки этим, что «мы это сделаем, все для того, чтобы украинское зерно могло выйти», – резюмировал аналитик.