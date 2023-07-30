Эксперт расписал плюсы от разрыва зерновой сделки – так чего же ждали целый год?

Владимир Гладков.  
30.07.2023 12:36
  (Мск) , Москва
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Дзен, Зерно, Россия, Украина


Прекращение зерновой сделки лишает Украину главного источника дохода. Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera», заявил политолог Павел Данилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Торговля зерном на Украине – это прерогатива трёх глобальных корпораций. Это «BlackRock», «State Street» и «Vanguard». BlackRock» и «Vanguard» владеют практически всеми украинскими пашнями. Зерно, которое вывозится, – это зерно, которое принадлежит в первую очередь этим корпорациям, и которое идёт в бюджет Украины на войну. Это единственные поступления валюты для страны, которая сейчас потребляет намного больше, чем производит», – сказал политолог.

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Прекращение зерновой сделки лишает Украину главного источника дохода. Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera»,...


Данилин подчеркнул, что прекращение зерновой сделки делает содержание Украины для Запада более затратным.

«И, учитывая, что страна в долгах как в шелках, и долги всё растут, можно уверенно говорить, что прекращение зерновой сделки – это очень серьёзное основание для того, чтобы западные страны пересмотрели возможность оказания поддержки для Украины. Потому что слишком большие траты придётся делать для содержания этой страны. Зерновая сделка – это угроза получения Украиной миллиардов долларов для продолжения войны», – подытожил он.

Данилин при этом не объяснил, что же заставляло Москву целый год продолжать «жест доброй воли» и позволят вывозить зерно на фоне гибели российских граждан под украинскими обстрелами.

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