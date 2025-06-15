Эксперт расписал все выгоды для РФ от ирано-израильского конфликта

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Вероятность сухопутной операции США в Иране по примеру «Бури в пустыне» или «Объединенный защитник» – крайне мала. Штаты будут поддерживать оружием сохранность своих баз на Ближнем Востоке, сокращая поставки на Украину.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шансы на то, что в США будут организовывать интервенцию на территории Ирана, ничтожны. Иран – большая страна: 80 миллионов населения, древняя и очень боевая нация. Иран, как Персия, существует многие тысячелетия, поэтому у них высокое национальное самосознание, а у американцев плохой опыт вторжения в Афганистан и Ирак – они облажались по полной программе», – отметил он.

Представить себе, что американцы решатся на сухопутную военную операцию, практически невозможно, считает эксперт. Ирану, чтобы добраться до Израиля, нужно пройти Ирак, Турцию или Иорданию. Поэтому нет конкретного варианта для сухопутной операции. России же выгоден этот конфликт по нескольким причинам.