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Новости Украины

Существует серьёзная опасность того, что в освобождённой Новороссии и Малороссии государственное переучреждение и дальнейшее строительство могут перехватить беглые украинские политики и представители организаций, паразитировавших при Украине на имитации защиты русскоязычного населения.

Об этом говорили участники интерактивного круглого стола в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас попали в небольшую ловушку. России говорят: «вы же нападёте?». «Нет, мы не нападём, мы не собираемся нападать!». «А чего войска там?». «Они просто гуляют». А надо, всё-таки, доводить дело до ума. Как князь Святослав говорил: «Иду на вы». И не нападаем, а защищаем южнорусские земли и освобождаем людей из концлагеря. Это освободительная война южнорусского народа», – сказал в ходе дискуссии политический беженец из Харькова Сергей Моисеев.

В свою очередь научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Дмитрий Куницкий указал на конкретные ошибки, которые нельзя допустить после освобождения Новороссии и Малороссии.

«Есть большая опасность, что уже в освобождённой Новороссии и, возможно, Малороссии, то есть, той части, которая будет освобождена, государственное переучреждение и дальнейшее строительство могут перехватить те, кто, собственно, за эти десятилетия довёл ситуацию до нынешнего положения дел. Прежде всего, это олигархат, обслуживающая его либеральная интеллигенция, подконтрольные чиновники, политиканы из «Партии регионов», нынешней ОПЗЖ, ну и, если широко говорить, неправославные и нерусские люди. В том числе и те, кто эвакуировался в РФ в 2014 году», – сказал Куницкий.

Он выразил опасения, что у таких украинских деятелей могут быть лоббисты, в том числе и в руководстве РФ.

«Поэтому, на мой взгляд, уже сейчас необходимо общим русским сознанием разрабатывать некий план действий, чтобы эти освобождённые территории вместе с Белоруссией стали Русской Вандеей. Потому что, вынужден сказать, что пока в идеологическом, духовном плане РФ ещё очень далека от того, чтобы стать этой Русской Вандеей», – считает белорусский эксперт.