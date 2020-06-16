Эксперт рассказал, чем расплатилась Украина за «евроатлантическую интеграцию»

16.06.2020, Киев, Игорь Петров

Европе Украина не интересна в качестве партнера хотя бы потому, что партнерство предполагает относительное равенство сторон, чего в отношениях с Европой у Украины нет.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы говорить об интеграции Украины в Европу, нужно понимать экономическую составляющую – как вы можете быть партнером с олигархом? Кардинал и галантерейщик Бонасье спасут Францию – примерно так выглядит Украина и ЕС. ЕС выступает в роли кардинала, мы – в роли галантерейщика. Мы пытаемся доказать нашу значимость. Но в международной политике и экономике так это не работает.

Украина как мост между ЕС и Евразией – в этом логика есть. Украина как некое самодостаточное образование, которое живет в центре Европы и сейчас всем покажет как жить… ну, мы видим это шестой год», – сказал эксперт.

По его мнению, стремясь интегрироваться в евроатлантические структуры Украина теряет суверенитет.

«Мы будем расплачиваться суверенитетом и независимостью. Нам рассказывают, что нам делать, какие государственные органы создавать, кого назначать, кого увольнять, какую проводить политику в той или иной сфере. Возьмите любой меморандум с МВФ. Это же не требования МВФ, это обязательства украинской стороны, под которыми подписываются четыре первых лица – президент, премьер-министр, министр финансов и глава ЕБУ.

Это люди, которые персонально несут ответственность за все, что у нас происходило с тарифами, за все, что происходило с индексацией пенсий и зарплат (которую у нас обнулят, ведь МВФ сказал, что мы не будем социалкой заниматься). И сейчас свеженький меморандум с МВФ откройте, полистайте – какая будет фискальная политика, политика долгов за коммуналку, тарифная политика, политика в отношении госпредприятий. Это называется утрата государственного суверенитета», – подытожил Валентин Землянский.