Эксперт рассказал, чем закончится в реальности сериал «Слуга народа»

20.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Время до избрания нового состава Верховной Рады станет продолжением сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли, где для сохранения народной поддержки президенту-комику придется давать все новые популистские обещания, которые не смогут спасти разваливающуюся страну.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Думаю можно всех поздравить с полноценным началом четвертого сезона «Слуги народа». Президентские выборы и избирательная кампания были своеобразными приквелами к четвертому сезону, и теперь мы можем, как минимум ближайшие несколько месяцев, понаблюдать очень увлекательный и забавный сериал.

Исходя из того, что очень высокая вероятность досрочных выборов в Верховную Раду, можно совершенно не сомневаться, что до момента выборов президент Зеленский и его окружение будут в очередные разы рисовать для жителей Украины воздушные замки, будет очень много, как видится сейчас, безосновательных обещаний просто для того, чтобы не растерять свой рейтинг.

Какая бы ни была политическая конъюнктура на Украине, но политика остается одним из самых циничных видов искусств, и, таким образом, теперь вся страна переносится внутрь очередного телесериала, медийного проекта, который, по видимому, ожидает не лучший конец.

Если даже вспомнить некоторые предыдущие серии, то там фигурирует полный развал Украины. Есть ощущение, что с таким подходом к работе очень может быть, что этот телевизионный сериал с развалом страны может стать вполне реальным, потому что вместо конкретных дел и решения конкретных задач мы в очередной раз видим набор популистских лозунгов, которые говоривший их человек забудет сразу же после завершения парламентской кампании», – считает эксперт.

Также Денис Денисов обратил внимание на символическое событие, демонстрирующее «желание» Европы интегрировать к себе сериальную Украину.

«Из символических вещей, думаю лучший подарок сегодня преподнесла Зеленскому компания «British Airways», которая закрыла единственный рейс из Киева в лондонский Хитроу. То есть, евроинтеграция идет по плану, только вот бойцов терять начинают раньше намеченного времени», – резюмировал политолог.