Эксперт рассказал, что мог Путин сказать Лукашенко за закрытыми дверями

14.09.2020, Киев, Игорь Петров

На встрече президентов России и Белоруссии обсуждались деликатные вопросы, связанные с решением политического кризиса в Белоруссии, о чем свидетельствует закрытый формат встречи.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«Переговоры проходили за закрытыми дверями, и мы видим лишь часть информации, которую посчитали возможным обнародовать. Понятно, что беседа была непростая и обсуждали какие-то сценарии выхода из ситуации кризиса в Белоруссии.

В этом контексте я бы отметил замечание Владимира Путина о том, что Россия поддерживает идею конституционной реформы. Это показатель того, что она, как минимум, не противоречит интересам России.

Пока неясно, как Россия видит переходный период в Белоруссии, когда будет завершаться нынешний политический кризис в Белоруссии с помощью внесений изменений в Конституцию и новых выборов. Думаю, сам формат переговоров свидетельствует о том, что обсуждались разного рода деликатные вопросы, связанные с переходным периодом.

Не исключаю, что Путин уговаривает Лукашенко согласиться на какие-то сценарии. Не исключено, что решались вопросы допуска капитала российских предприятий к приватизации белорусских предприятий. Думаю, Путин также передал Лукашенко позицию Макрона и Меркель – с ними Лукашенко отказался напрямую разговаривать», – подытожил Владимир Воля.