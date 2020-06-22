22.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вандализм, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Эксперт рассказал, что побудило ЛГБТ-грантоедов осквернить «Родину-мать» радужной тряпкой


Вывешивание ЛГБТ-флага на «Родине-матери» вредит самим сексменьшинствам и преследует цель продемонстрировать, что ЛГБТ-повестка продолжает продвигаться, несмотря на то, что в этом году в Киеве не проводится гей-парад из-за карантинных ограничений.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор УИАМП Руслан Бортник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Своей акцией ЛГБТ сообщество только вызвало дополнительную, ненужную им агрессию со стороны основной части общества.

Вывешивание ЛГБТ-флага на монументе – очень плохой пиар. Это глупый, сумасшедший пиар во вред самим сексуальным меньшинствам.

Это попытка словить хайп, привлечь общественное внимание, показать эффективную реализацию получаемых грантов. Это попытка показать, что, мол, мы дальше работаем, свою повестку продвигаем, несмотря на карантинные ограничения», – заключил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть