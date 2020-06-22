Эксперт рассказал, что побудило ЛГБТ-грантоедов осквернить «Родину-мать» радужной тряпкой

22.06.2020, Киев, Игорь Петров

Вывешивание ЛГБТ-флага на «Родине-матери» вредит самим сексменьшинствам и преследует цель продемонстрировать, что ЛГБТ-повестка продолжает продвигаться, несмотря на то, что в этом году в Киеве не проводится гей-парад из-за карантинных ограничений.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор УИАМП Руслан Бортник.

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«Своей акцией ЛГБТ сообщество только вызвало дополнительную, ненужную им агрессию со стороны основной части общества.

Вывешивание ЛГБТ-флага на монументе – очень плохой пиар. Это глупый, сумасшедший пиар во вред самим сексуальным меньшинствам.

Это попытка словить хайп, привлечь общественное внимание, показать эффективную реализацию получаемых грантов. Это попытка показать, что, мол, мы дальше работаем, свою повестку продвигаем, несмотря на карантинные ограничения», – заключил политолог.