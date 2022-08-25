Эксперт рассказал, что помешало победить Украину до 9 мая

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Новости Украины

Без снабжения НАТО тяжелым вооружением ВСУ осуществить изначальную задумку российского командования о завершении СВО в течение трех месяцев было вполне выполнимой задачей.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы оказались в состоянии крупномасштабной европейской войны. Ближайший аналог – война между Северной и Южной Кореей, если брать какие-то сопоставимые вещи. Что мы имеем на сегодняшний день? Имеем государство Украину с тридцатимиллионным населением, с потенциалом мобилизационным, как минимум, два миллиона тех, кого можно поставить под ружье. Это фронт, общая длинна которого составляет 1 600 километров. В советское время линия фронта между СССР и Германией составляла около 2800 км. И это – Третья мировая прокси-война, в ходе которой за Украину теперь воюет половина НАТО в виде всяческих «добровольческих» формирований, а самое главное, полной военно-технической поддержкой. Сегодня Украина – боевая зона, где ведется война США и НАТО против России руками украинцев», – рассуждает Шурыгин.

По его словам, российское руководство первоначально полагало, что продвижение войск будет стремительным, а ставки делались ставки на то, что освобождение регионов страны будет сопровождаться волнами народных восстаний.

«Параметры этой войны полностью поменялись от того момента, когда шесть месяцев назад она началась. На сегодняшний момент, помню, когда очень активно обсуждали сколько Украина продержится. Американцы полагали, что за десять дней русские возьмут Киев, но с другой стороны, все понимали, что это невозможно. Потом была очень долгая модная тема, что будем воевать аж до 9 мая. В какой-то степени, эти три месяца были этаким планом, который вполне всерьез рассматривался в определенных политических кругах. От военных это требовали, причём, гарантировали, ссылаясь на разведданные Кремля, что Украина ждёт с рушниками, в большей части городов поднимется народное восстание, всех бандеровцев повыгоняют, и российская армия после первоначального ошеломляющего удара пойдёт победным маршем.

Как ни странно, в этом трехмесячном плане своя логика была. И я сегодня нахожусь в убеждении, что если бы настолько мощно не включился Запад, США, то к концу мая мы бы безусловно военную машину Украины сокрушили», – предположил Шурыгин.