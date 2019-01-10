Эксперт рассказал, что спрятано за томосом

10.01.2019, Киев, Игорь Петров

Основной целью создания новой украинской церкви и получения томоса было отвлечение жителей Украины от болезненных проблем, которые их волнуют.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, основная цель – как раз отвести внимание украинцев от более насущных и серьезных проблем. Почему-то никто не говорит, что у нас впервые за все годы независимости дефицит бюджета превысил один триллион гривен. Томос, автокефалия – эта тема затмила другие темы. Никто не говорит, что в этом году достроят «Северный поток-2» и что надо подписывать новый транш с МВФ, что растут тарифы», – сказал эксперт.