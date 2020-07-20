Эксперт рассказал, до чего национализм довёл Украину

20.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские националисты засели во всех ключевых гуманитарных отраслях ещё со времён президентства Виктора Ющенко и навязывали стране идеологию западничества и раскола государства по языковому, этническому и религиозному признаку.

Об этом в эфире телеканала «Первый Казацкий» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – страна, раздираемая между востоком и западом. У нас есть правое и левое крыло, с одной стороны правые, которые доминируют в гуманитарном дискурсе: куда страна должна идти, как нужно любить Украину, каким языком общаться, в какую церковь ходить и так далее.

Правые доминируют в гуманитарном дискурсе лет 15, ещё с эпохи Ющенко, а с другой стороны, также внешнеориентированные силы, которые тоже ориентируются на внешних игроков, и они также с реваншистскими настроениями.

Страна в этой дихотомии становится всё мельче, всё меньше, всё беднее и всё более непривлекательной с точки зрения жизни в ней», – отметил он.

Напомним, ранее эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко заявил, что из-за своей непоследовательности и противоречивых заявлений Украина является сложным партнером для переговоров.