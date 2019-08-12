Эксперт рассказал, к чему приведёт либертарианство Зеленского уже через пару лет

12.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Все реформаторские инициативы представителей команды президента Украины Владимира Зеленского направлены на превращение Украины в государство без социальных обязательств.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Даниил Богатырёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Определение «либертарианство» применительно к идеологии партии Зеленского – это отнюдь не фигура речи. Либертарианство – это по сути правый анархизм, то есть, всякий, у кого есть деньги, может купить что угодно, всё покупается и всё продаётся, и при этом никаких социальных обязательств государство не несёт.

То есть, государство не будет социальным при либертарианстве. Все инициативы или большинство из них, которые звучат от соратников Зеленского, пока направлены именно на это», – заявил Богатырёв.

«Мы уже слышали заявления о необходимости отмены бесплатного высшего образования, даже звучало, что и школьное должно быть частично переведено на платную основу. Дальше, по страховой медицине, то есть, по сути – платной, делались заявления тоже, по реформированию пенсионной системы в сторону создания частных накопительных фондов, то есть, это тоже по сути отмена солидарной пенсионной системы. Теперь логичным дополнением всего этого выступает создание рынка земли, да и вопрос с игровыми автоматами стоит рассматривать тоже в этом контексте.

Ещё много каких вопросов: вот, например, у нас часто за время последней избирательной кампании поднималась тема так называемой легализации медицинской марихуаны. Я просто в ужас приходил от этих лозунгов – никогда такого не было ещё, но на полном серьёзе раскручивают эту тему, и, скорее всего, через какое-то время её легализуют тоже», – рассказал эксперт.

По его словам, в итоге украинцы получат государство без социальных обязательств, которому будут платиться те же большие налоги, «в том числе и скрытые, заложенные в коммуналку и так далее».

«Вряд ли это людям понравится, поэтому, я думаю, что через какое-то время, через год-два рейтинг Зеленского очень сильно упадёт», – добавил Богатырёв.