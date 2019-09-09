Эксперт рассказал, как будут наклонять Киев ради мирной Украины

09.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Агрессивные русофобы на Украине потерпели два сокрушительных поражения подряд, и были вынуждены либо замолкнуть, либо отойти в сторону и покрикивать из тени.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина, всё-таки, движется к миру. Политическая и общественная воля, всё-таки, направлены на мир. Те, кто за поддержание тлеющего конфликта, в маргинезе. Они два раза потерпели абсолютно сокрушительное электоральное поражение, они не консолидированы.

Фракция «Голос» что-то шипит, но, контролируемые Пинчуком, они скорее держат нейтралитет и не мешают президенту. Только порохоботы что-то про «зраду» кричат, но им сразу же в морду суют: «А кто это всё подписывал, а что вы заявляли, а идите вы подальше», – и всё», – отметил Джангиров.

Однако политолог подчеркнул, что Украина не имеет субъектности, а значит, мирные инициативы Киева будут зависеть исключительно от воли западных «партнёров».

«Вопрос о компромиссах, на которые готова пойти Украина для достижения мира, правильный при наличии субъектности. Вопрос в том, насколько наклонят западные «партнёры», под каким углом.

Зеленский готов на компромисс, но те компромиссы будут для многих других неприемлемы. Компромиссы будут рождаться в переговорах с кредиторами, с МВФ – и на личной аудиенции с Трампом», – добавил эксперт.

Более того, по его мнению, Украина, в отличии от суверенных и самодостаточных государств, сохраняет свою целостность только благодаря договорённости между другими странами.

«Россия существует в естественных границах. Это значит, что это её единство естественно, а не держится на штыках. Это очень непатриотично, но украинство Украины, в первую очередь, держится на консенсусе внешних игроков. Потому что внешние игроки согласны, что Украина должна в этих границах существовать. При этом, как мы видим, с Крымом консенсус уже нарушился», – резюмировал Джангиров.