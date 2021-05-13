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13.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Диверсии, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
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Эксперт рассказал, как Москва предотвратила начало большой войны в апреле

Новости УкраиныНа Украине в зоне «ООС» действует элитный полк британского спецназа, а также другие подразделения...

На Украине в зоне «ООС» действует элитный полк британского спецназа, а также другие подразделения стран-членов НАТО – там они тренируются воевать против России.

Об этом в эфире интернет-канала «Телеканал Сталинград» заявил публицист, военный врач, участник боевых действий в Донбассе и Сирии Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас открыто на Донбассе и рядом на Украине работает полк специальной авиадесантной службы Британии. Большинство наших слушателей, к сожалению, о них не знают, а это крутейшие профессионалы мира. Они нигде не работают открыто, только скрытно, если они где-то работают открыто, тогда – это предельное проявление наглости, с другой стороны – решимости.

Там – канадцы, немцы, поляки, весь интернационал, под шумок этой мобилизации. Все военные, которые собираются против нас воевать, получают какой-никакой боевой опыт, потому что обе стороны стреляют, координируют взаимодействия и отлаживают механизм взаимодействия», – сказал он.

Также эксперт отметил, что своевременное наращивание Россией войск на границе с Украиной не дало провести наступление на Донбасс и таким способом отрепетировать масштабное нападение на Россию.

«Никто сейчас не собирается наступать, а отработать наступление, чтобы это получилось, как возможно лучше. Это как минимум генеральная репетиция.

Если бы Россия не нарастила силы на границе Донбасса, тогда, скорее всего, последовало бы наступление на Донбасс и это была бы репетиция дальнейшего наступления на Ростов, Воронеж и далее. Но коль скоро нарастили, они пока решили этого не делать», – заключил Евич.


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