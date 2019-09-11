Эксперт рассказал, как новый генпрокурор шантажирует бизнес-конкурентов Зе-банды

11.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый глава генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка, получив в наследство от предшественников компромат на многих политических деятелей, использует его для шантажа политических и экономических конкурентов действующей власти.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В своё время существовал «список Шокина», потом это был «список Луценко», говорили, что там фигурирует разное количество депутатов – называли цифры 30, 40, 70.

Часть из них снова стали депутатами, материалы там какие-то наработаны. Есть наработанные кейсы по многим депутатам предыдущего созыва, и я не удивлюсь, если Рябошапка пойдёт в этот парламент с представлением о снятии депутатской неприкосновенности до 31 декабря.

Мы видим, что сегодня развернулись процессы давления новой команды и власти и их бизнес-окружения на конкурирующие финансово-политические группы – Петра Порошенко, Рината Ахметова, может быть, кого-то ещё.

Это давление, скорее всего, пока будет усиливаться, и я не исключаю, что в рамках этого давления генеральный прокурор может внести представления на окружение Петра Порошенко или на него самого о снятии депутатской неприкосновенности», – отметил Бортник.

В свою очередь, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков подчеркнул, что, несмотря на «угрозы» нового генерального прокурора, украинская элита продолжает рьяно разворовывать страну.

«Главное, в чём была цель господина Рябошапки – это погрозить пальчиком элите. Не он первый грозит. Элита боится, трусится, но, тем не менее, продолжает заниматься своей работой – продолжает разворовывать ресурсы страны с огромным энтузиазмом и успехом, как и раньше», – возмутился эксперт.