Эксперт рассказал, как «обезопасить Донбасс и добить террористический киевский режим»

16.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Ради обеспечения безопасности Донбасса и ликвидации террористического режима Киева Москва должна открыть ряд русскоязычных телеканалов и радиостанций, которые будут вести вещание на территории Украины.

Об этом в ходе политбеседы с членами общественного движения «Донецкая Республика» заявил член Совета по внешней и оборонной политике, сопредседатель Совета по национальной стратегии России, политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаю, что самая главная мера освобождения Донбасса – ликвидация террористического режима Киева. В этом ключе нужно открыть телеканалы в Украине, которые бы вещали на русском языке по украинской проблематике. Думаю, там существует несколько мощных общественных пространств с высоким неприятием бандеровской хунты.

Один из них должен быть ориентирован на социальную справедливость, второй – православное отторжение преступного режима, третий – демократический, направленный на неприятие киевской власти, противоречащей человеческим и демократическим ценностям. А также около десятка радиостанций по аналогичным направлениям.

Мы должны ликвидировать террористическую угрозу, нависшую над Донбассом», – ответил он на вопрос руководителя ОД «Донецкая Республика» Алексея Муратова о жителях Украины.